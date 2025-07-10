Danse Témoin Le Volcan Le Havre

Danse Témoin

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre

Saïdo Lehlouh Collectif FAIR-E CCN de Rennes et de Bretagne

La diversité des danses hip-hop et de la contre-culture n’a jamais autant été mise à l’honneur que dans ce spectacle éruptif, parcouru par vingt danseurs et danseuses qui s’emparent du plateau avec fougue. Témoin réussit la gageure de magnifier les gestuelles individuelles dans le grand corps collectif du groupe. Le break, l’électro ou encore le whacking ne sont plus ici représentés au singulier mais au pluriel de chaque personnalité qui danse et exprime sa singularité via un langage corporel unique. Chacun·e son vocabulaire, sa grammaire, son imaginaire, son énergie propre et son histoire qui entre en résonance avec celle des autres, fusionne ou frictionne en des mouvements d’ensemble permanents. Membre du collectif FAIR-E, à la tête du CCN de Rennes et de Bretagne, Saïdo Lehlouh a à coeur de témoigner de cette pépinière d’artistes du bitume qui font la vitalité des danses de la marge aujourd’hui. Vers l’infini et l’au-delà du freestyle.

À partir de 8 ans Durée 1h

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600

