Danse Tendre carcasse Colmar

Danse Tendre carcasse

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-09 20:00:00

fin : 2026-02-09 21:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Ce spectacle dessine le portrait d’une jeunesse bienveillante où l’amour est un engagement naturel et collectif.

Quelle place occupe notre corps dans la construction de notre identité¿? Comment le regard de l’autre modifie la vision de notre corps¿? À partir de ces questions, Arthur Perole a recueilli la parole des interprètes de Tendre Carcasse, des récits portés par des voix omniprésentes qui confient leurs souvenirs de puberté, leurs réflexions sur l’envie de plaire ou la nécessité de répondre aux injonctions et assignations. Organisés en un chœur solidaire, les interprètes suivent deux lignes qui vont bientôt se croiser¿: celle de ces voix partagées et celle des gestes qui les traduisent… puis s’en détachent en une transe joyeuse et exaltée. Ce spectacle dessine le portrait d’une jeunesse bienveillante où l’amour est un engagement naturel et collectif. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

The show paints a portrait of a benevolent youth where love is a natural and collective commitment.

German :

Diese Aufführung zeichnet das Porträt einer wohlwollenden Jugend, in der die Liebe eine natürliche und kollektive Verpflichtung ist.

Italiano :

Questo spettacolo dipinge il ritratto di una gioventù attenta, dove l’amore è un impegno naturale e collettivo.

Espanol :

Este espectáculo pinta el retrato de una juventud solidaria en la que el amor es un compromiso natural y colectivo.

