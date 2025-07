Danse Tendre carcasse Théâtre des Bains-Douches Le Havre

Danse Tendre carcasse Théâtre des Bains-Douches Le Havre lundi 9 mars 2026.

Danse Tendre carcasse

Théâtre des Bains-Douches 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-09 20:00:00

fin : 2026-03-10

2026-03-09 2026-03-10

Arthur Perole / CieF

Un quatuor comme une micro-communauté d’individus de notre temps. Un chœur de danseurs et danseuses, reliés par leur génération, leur gestuelle, le collectif qu’ils forment sur scène. Deux hommes et deux femmes, dans leur vingtaine, se présentent à nous en éclats de confidences, données identitaires, anecdotes personnelles. Sur le mode de la conversation anodine, ils décryptent leur rapport à leur propre corps, évoquent leurs complexes et l’emprise du regard des autres. Entre fiction intime et autobiographie diffractée, la parole se délie dans la proximité physique et se métamorphose en mouvements, jusqu’à ce que la joie libératrice de la danse envahisse tout et enflamme les interprètes, débarrassés du superflu et des contraintes normatives. Sur une musique électro qui dérive vers une techno de dancefloor, les corps se lâchent, dévoilent leur lumière intérieure et leur brillance unique. Et la chorégraphie monte en puissance dans un esprit festif et fédérateur.

Dans le cadre du festival « Déviations »

À partir de 13 ans Durée 45min

Inscription obligatoire

Théâtre des Bains-Douches 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Danse Tendre carcasse

Arthur Perole / CieF

A quartet like a micro-community of contemporary individuals. A chorus of dancers, linked by their generation, their gestures, the collective they form on stage. Two men and two women in their twenties introduce themselves to us in bursts of confidences, identity data and personal anecdotes. In casual conversation, they decipher their relationship with their own bodies, their complexes and the power of other people?s gaze. Somewhere between intimate fiction and diffracted autobiography, words unravel in physical proximity and metamorphose into movement, until the liberating joy of dance takes over and ignites the performers, freed from superfluity and normative constraints. To electro music that drifts into dancefloor techno, the bodies let loose, revealing their inner light and unique brilliance. And the choreography soars in a festive, unifying spirit.

As part of the « Déviations » festival

From age 13 Duration: 45min

Registration required

German :

Arthur Perole / CieF

Ein Quartett als eine Mikrogemeinschaft von Individuen unserer Zeit. Ein Chor von Tänzern und Tänzerinnen, die durch ihre Generation, ihre Gestik und das Kollektiv, das sie auf der Bühne bilden, miteinander verbunden sind. Zwei Männer und zwei Frauen in ihren Zwanzigern stellen sich uns vor, indem sie uns vertrauliche Informationen, Identitätsdaten und persönliche Anekdoten erzählen. In einem harmlosen Gespräch entschlüsseln sie ihre Beziehung zu ihrem eigenen Körper, sprechen über ihre Komplexe und die Macht des Blicks der anderen. Zwischen intimer Fiktion und verzerrter Autobiografie entfalten sich die Worte in körperlicher Nähe und verwandeln sich in Bewegungen, bis die befreiende Freude des Tanzes alles durchdringt und die Darsteller entflammt, befreit von Überflüssigem und normativen Zwängen. Zu Elektro-Musik, die in einen Dancefloor-Techno abdriftet, lassen die Körper los, enthüllen ihr inneres Licht und ihren einzigartigen Glanz. Und die Choreografie steigert sich in einem festlichen und verbindenden Geist.

Im Rahmen des Festivals « Déviations »

Ab 13 Jahren Dauer: 45min

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Arthur Perole / CieF

Un quartetto come una micro-comunità di individui contemporanei. Un coro di danzatori uomini e donne, legati dalla loro generazione, dai loro movimenti, dal collettivo che formano sul palco. Due uomini e due donne di vent’anni si presentano a noi in un susseguirsi di confidenze, dati identitari e aneddoti personali. In una conversazione casuale, decifrano il rapporto con il proprio corpo, parlano dei loro complessi e del potere dello sguardo altrui. A metà strada tra la narrativa intima e l’autobiografia diffusa, la parola parlata si scioglie nella prossimità fisica e si metamorfosa in movimento, fino a quando la gioia liberatoria della danza prende il sopravvento e incendia gli interpreti, liberi da superfluità e vincoli normativi. Su una musica electro che si avvicina alla dancefloor techno, i corpi si liberano, rivelando la loro luce interiore e la loro brillantezza unica. E le coreografie si librano in uno spirito festoso e unificante.

Nell’ambito del festival « Déviations »

A partire dai 13 anni Durata: 45 minuti

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Arthur Perole / CieF

Un cuarteto como una microcomunidad de individuos contemporáneos. Un coro de bailarines y bailarinas, unidos por su generación, sus movimientos, el colectivo que forman en escena. Dos hombres y dos mujeres veinteañeros se nos presentan en ráfagas de confidencias, datos de identidad y anécdotas personales. En una conversación informal, descifran su relación con su propio cuerpo, hablan de sus complejos y del poder de la mirada ajena. A medio camino entre la ficción íntima y la autobiografía difractada, la palabra se desata en la proximidad física y se metamorfosea en movimiento, hasta que la alegría liberadora de la danza se apodera de los intérpretes y los enciende, liberados de lo superfluo y de las limitaciones normativas. Al son de una música electrónica que deriva hacia el techno de pista de baile, los cuerpos se sueltan, revelando su luz interior y su brillo único. Y la coreografía se eleva con un espíritu festivo y unificador.

En el marco del festival « Déviations

A partir de 13 años Duración: 45min

Inscripción obligatoria

