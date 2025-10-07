Danse : Tendre Carcasse Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Danse : Tendre Carcasse Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire jeudi 22 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 19:00 –

Gratuit : non de 11€ à 25€ Tout public à partir de 13 ans Tout public

Tendre Carcasse, CieF/Arthur PeroleQuelle place occupe notre corps dans la construction de notre identité ? Comment le regard de l’autre modifie la vision de notre corps ? Le chorégraphe Arthur Perole a posé la question aux quatre jeunes interprètes de Tendre Carcasse. Entre fiction et réalité, ils confient leurs souvenirs de puberté, leurs complexes, leurs réflexions sur l’envie de plaire, la nécessité de répondre aux injonctions et aux assignations… Les gestes et la musique accompagnent la parole puis la submergent, vers une transe exaltée. Une fête dansée pour délier les emprises et embrasser nos singularités.Le PlusAssistez à la projection de RÊVES (Mercredi 21 janvier 2026) à 17h à la médiathèque en présence de l’équipe artistique : une mini-série documentaire de Pascal Catheland et Arthur Perole qui donne la parole à la jeunesse.

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://web.digitick.com/tendre-carcasse-spectacle-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-22-janvier-2026-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116143.html