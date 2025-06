Danse tes rêves – Bourges 21 juin 2025 20:00

Pour célébrer notre 25ème anniversaire, laissez-vous emporter par le rêve lors de notre gala de danse Modern’Jazz de fin d’année avec l’association Danse 2000 !

Née de la rencontre de personnes passionnées de danse et désireuses de faire partager cet engouement au plus grand nombre , notre association » Danse 2000 » dispense des cours de danse modern' jazz aux enfants, adolescents et adultes. Au sein de cette association , le groupe chorégraphique « Co & Cie danse » permet à travers ses créations de belles collaborations avec diverses structures soucieuses de s'impliquer dans ce partenariat .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 32 99 49 danse2000bourges@gmail.com

English :

To celebrate our 25th anniversary, let yourself be swept away by dreams at our end-of-year Modern’Jazz dance gala with the Danse 2000 association!

German :

Um unser 25-jähriges Jubiläum zu feiern, lassen Sie sich bei unserer Modern’Jazz-Tanzgala zum Jahresende mit dem Verein Danse 2000 von Träumen mitreißen!

Italiano :

Per festeggiare il nostro 25° anniversario, lasciatevi trasportare dai sogni al nostro gala di fine anno di danza Modern’Jazz con l’associazione Danse 2000!

Espanol :

Para celebrar nuestro 25 aniversario, ¡déjese llevar por los sueños en nuestra gala de baile Modern’Jazz de fin de curso con la asociación Danse 2000!

