Danse The Disappearing Act Le Volcan Le Havre

Danse The Disappearing Act

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Yinka Esi Graves

Autoportrait camouflé que ce solo dansé, baigné de l’énergie fulgurante du flamenco, perfusé de chant, guitare et batterie par une partition tellurique sur mesure. Révélée lors de la 78e édition du Festival d’Avignon en 2024 où elle présentait cette performance intime et politique, hybride et puissante, Yinka Esi Graves puise dans les racines du flamenco pour dévoiler les dessous d’une culture métissée et amnésique. Un art ciblé qui a oublié la pluralité qui l’innerve, en particulier ce qu’il doit à la culture africaine. Entre danse, dessin, texte et vidéo, ce spectacle épidermique ravive la mémoire des invisibilisés en labourant le terreau de l’histoire. Née en Angleterre d’une mère ghanéenne et d’un père jamaïcain, vivant à Séville, Yinka Esi Graves renoue des liens défaits et déploie une gestuelle précise et ancrée, aussi intense que délicate. The Disappearing Act est sa toute première création personnelle et c’est un tour de force.

À partir de 12 ans Durée 1h

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

