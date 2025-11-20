Danse The dog days are over 2.0 place Charles Huguenel Valence
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Jeunes jusqu’à 30 ans, demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.e.s du spectacle, accompagnant.e.s d’une personne en situation de handicap.
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 20:00:00
Sauter jusqu’à épuisement et sauter encore. En répétant inlassablement ce simple mouvement, les huit danseur·euse·s de Jan Martens éprouvent les limites de leur corps.
place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com
English :
Jump until you’re exhausted? and then jump again. By tirelessly repeating this simple movement, Jan Martens’ eight dancers test the limits of their bodies.
German :
Springen bis zur Erschöpfung ? und wieder springen. Indem sie diese einfache Bewegung unermüdlich wiederholen, erfahren die acht Tänzerinnen und Tänzer von Jan Martens die Grenzen ihres Körpers.
Italiano :
Saltare fino allo sfinimento e poi saltare di nuovo. Ripetendo instancabilmente questo semplice movimento, gli otto ballerini di Jan Martens mettono alla prova i limiti del loro corpo.
Espanol :
Salta hasta quedar exhausto… y vuelve a saltar. Repitiendo incansablemente este sencillo movimiento, los ocho bailarines de Jan Martens ponen a prueba los límites de sus cuerpos.
