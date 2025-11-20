Danse The dog days are over 2.0 place Charles Huguenel Valence

Danse The dog days are over 2.0

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Jeunes jusqu’à 30 ans, demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.e.s du spectacle, accompagnant.e.s d’une personne en situation de handicap.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-21

Sauter jusqu’à épuisement et sauter encore. En répétant inlassablement ce simple mouvement, les huit danseur·euse·s de Jan Martens éprouvent les limites de leur corps.

.

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

English :

Jump until you’re exhausted? and then jump again. By tirelessly repeating this simple movement, Jan Martens’ eight dancers test the limits of their bodies.

German :

Springen bis zur Erschöpfung ? und wieder springen. Indem sie diese einfache Bewegung unermüdlich wiederholen, erfahren die acht Tänzerinnen und Tänzer von Jan Martens die Grenzen ihres Körpers.

Italiano :

Saltare fino allo sfinimento e poi saltare di nuovo. Ripetendo instancabilmente questo semplice movimento, gli otto ballerini di Jan Martens mettono alla prova i limiti del loro corpo.

Espanol :

Salta hasta quedar exhausto… y vuelve a saltar. Repitiendo incansablemente este sencillo movimiento, los ocho bailarines de Jan Martens ponen a prueba los límites de sus cuerpos.

L’événement Danse The dog days are over 2.0 Valence a été mis à jour le 2025-07-15 par Valence Romans Tourisme