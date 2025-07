DANSE THÉÂTRE LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès Aude

Un spectacle unique proposé par la directrice artistique du chat barré.

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 75 12 94 19

English :

A unique show put on by the artistic director of Le Chat Barré.

German :

Eine einzigartige Show, die von der künstlerischen Leiterin des chat barré angeboten wird.

Italiano :

Uno spettacolo unico realizzato dal direttore artistico de Le Chat Barré.

Espanol :

Un espectáculo único a cargo del director artístico de Le Chat Barré.

