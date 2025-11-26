Danse Theatre Of Dreams Amiens

Danse Theatre Of Dreams

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26 2025-11-27

Hofesh Shechter

Un choc sensoriel.

Vous aviez aimé En corps, de Cédric Klapisch ? Eh bien, le chorégraphe qui agit comme un révélateur sur l’héroïne, c’est lui. Avec ses scènes de groupe explosives, imprégnées de l’énergie rituelle de la danse folklorique, Hofesh Shechter, également compositeur et musicien, a la réputation d’un chorégraphe rock star , et nous sommes enchantés de parvenir à vous le présenter pour la première fois à la MCA ! Avec Theatre of Dreams, il explore les méandres du subconscient à travers une danse hypnotique et percutante. Connu pour ses chorégraphies tribales et sa signature sonore électrisante, il donne corps à nos peurs, désirs et aspirations secrètes. Un spectacle envoûtant dont on sort profondément secoués.

“ Hofesch Schechter possède un talent rare pour canaliser l’énergie brute de la danse dans des mouvements d’une complexité rythmique étincelante. Son style est incomparable ”.

The Guardian

DÈS 13 ANS

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H30

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Hofesh Shechter

A sensory shock.

Did you like Cédric Klapisch?s En corps? Well, he’s the choreographer who acts as an eye-opener for the heroine. With his explosive group scenes, imbued with the ritual energy of folk dance, Hofesh Shechter, also a composer and musician, has the reputation of a rock star choreographer, and we’re delighted to be able to present him to you for the first time at the MCA! In Theatre of Dreams, he explores the intricacies of the subconscious through hypnotic, hard-hitting dance. Known for his tribal choreography and electrifying signature sound, he gives shape to our fears, desires and secret aspirations. A spellbinding show that will leave you deeply shaken.

hofesch Schechter possesses a rare talent for channelling the raw energy of dance into movements of dazzling rhythmic complexity. Her style is incomparable.

The Guardian

AGES 13 AND UP

RATE 3 8 TO 30?

DURATION 1H30

RESERVATION MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Hofesh Shechter

Ein Schock für die Sinne.

Sie mochten En corps von Cédric Klapisch? Nun, er ist der Choreograph, der auf die Heldin wie eine Offenbarung wirkt. Mit seinen explosiven Gruppenszenen, die von der rituellen Energie des Volkstanzes durchdrungen sind, hat Hofesh Shechter, der auch Komponist und Musiker ist, den Ruf eines Rockstar-Choreografen, und wir freuen uns sehr, dass wir ihn zum ersten Mal im MCA zeigen können! In Theatre of Dreams erkundet er die Tiefen des Unterbewusstseins durch hypnotischen und eindringlichen Tanz. Er ist bekannt für seine Tribal-Choreografien und seinen elektrisierenden Sound, mit dem er unseren Ängsten, Wünschen und geheimen Sehnsüchten Gestalt verleiht. Eine fesselnde Show, aus der man tief erschüttert hervorgeht.

hofesch Schechter hat ein seltenes Talent, die rohe Energie des Tanzes in Bewegungen von funkelnder rhythmischer Komplexität zu kanalisieren. Sein Stil ist unvergleichlich… .

The Guardian

AB 13 JAHREN

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE 30 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Hofesh Shechter

Uno shock sensoriale.

Vi è piaciuto En corps di Cédric Klapisch? Bene, è il coreografo che agisce come un rivelatore sull’eroina. Con le sue esplosive scene di gruppo infuse dell’energia rituale della danza popolare, Hofesh Shechter, che è anche compositore e musicista, ha la fama di coreografo rockstar e siamo lieti di potervelo presentare per la prima volta all’MCA! In Theatre of Dreams esplora le complessità del subconscio attraverso una danza ipnotica e potente. Conosciuto per le sue coreografie tribali e il suo sound elettrizzante, dà corpo alle nostre paure, ai nostri desideri e alle nostre aspirazioni segrete. Uno spettacolo affascinante che vi lascerà profondamente scossi.

hofesch Schechter ha il raro talento di incanalare l’energia grezza della danza in movimenti di abbagliante complessità ritmica. Il suo stile è incomparabile.

Il Guardiano

DAI 13 ANNI IN SU

TARIFFA 3 DALLE 8 ALLE 30?

DURATA 1H30

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Hofesh Shechter

Un choque sensorial.

¿Te ha gustado En corps de Cédric Klapisch? Pues él es el coreógrafo que actúa como un revelador sobre la heroína. Con sus explosivas escenas de grupo impregnadas de la energía ritual de la danza folclórica, Hofesh Shechter, que también es compositor y músico, tiene la reputación de coreógrafo estrella del rock , ¡y estamos encantados de poder presentárselo por primera vez en el MCA! En Theatre of Dreams, explora los entresijos del subconsciente a través de una danza hipnótica y poderosa. Conocido por su coreografía tribal y su electrizante sonido característico, da cuerpo a nuestros miedos, deseos y aspiraciones secretas. Un espectáculo fascinante que le dejará profundamente conmocionado.

hofesch Schechter posee un talento poco común para canalizar la energía bruta de la danza en movimientos de una complejidad rítmica deslumbrante. Su estilo es incomparable.

The Guardian

A PARTIR DE 13 AÑOS

TARIFA 3 DE 8 A 30?

DURACIÓN 1H30

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

