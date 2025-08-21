Danse Théâtre Sur un fil Square de l’Hôtel de Ville Erquy

Square de l’Hôtel de Ville L’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-28 20:30:00

2026-03-28

Découverts dans « La France a un incroyable talent », Claire et Antho nous invitent dans leurs souvenirs.

Seul sur un banc, un homme se souvient de leur première rencontre, chacun son bagage à la main. Il va la comprendre, elle saura lui prendre la main quand c’est le moment. Ce bagage, ils vont faire avec; ensemble, ils rient, dansent et se promettent de ne pas oublier leurs rêves.

Claire, chorégraphe, et Anthony, metteur en scène, nous offrent une pièce poétique mêlant textes, danse, théâtre du corps, ombres et vidéos en direct.

Réservation au sein du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy et sur le site Hello Asso.

Date soumise à disponibilité de la salle (élections municipales) .

Square de l’Hôtel de Ville L’Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

