Danse Thomas Lebrun D’amour Pavillon Noir Aix-en-Provence

Danse Thomas Lebrun D’amour

Mardi 5 mai 2026 de 20h à 20h55. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 20:55:00

Date(s) :

2026-05-05

Bienvenue sur RadioLove ! Un spectacle qui célèbre l’amour et l’acceptation de soi. Quatre interprètes revisitent un siècle de chansons mêlant rock, slow, disco et contemporain.Familles

De la chanson française aux comédies musicales de Broadway, du disco aux tubes des années 90, les quatre interprètes revisitent un siècle de mélodies romantiques. Le rock, le slow, le disco, le contemporain… Tous les registres musicaux et chorégraphiques se croisent, avec des costumes chatoyants, des paillettes et toujours ce cœur rouge qui scintille. Un éventail de scénettes nous plonge dans des romances tour à tour drôles et émouvantes. On y côtoie la joie des premiers amours, la découverte de soi, la richesse des différences mais aussi la lutte contre le harcèlement scolaire. Entre play-back, chorégraphies énergiques et moments suspendus, d’amour invite chacun à aimer qui il est et qui il veut. On parie que votre cœur fera boum ? .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to RadioLove! A show that celebrates love and self-acceptance. Four performers revisit a century of songs mixing rock, slow, disco and contemporary.

L’événement Danse Thomas Lebrun D’amour Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence