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Danse & Toile, Fontaine-au-Bois, Fontaine-au-Bois

dimanche 30 août 2026 · Fontaine-au-Bois

Danse & Toile, Fontaine-au-Bois, Fontaine-au-Bois

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Fontaine-au-Bois
Adresse
Fontaine-au-Bois
Ville
59550 Fontaine-au-Bois
Département
Nord
Tarif
Cie Niya

Danse & Toile Dimanche 30 août, 18h00 Fontaine-au-Bois Nord

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.
Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

Fontaine-au-Bois Fontaine-au-Bois Fontaine-au-Bois 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fontaineaubois.fr/ »}]
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