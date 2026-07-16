Danse & Toile, Fontaine-au-Bois, Fontaine-au-Bois
dimanche 30 août 2026 · Fontaine-au-Bois
Informations pratiques
Danse & Toile Dimanche 30 août, 18h00 Fontaine-au-Bois Nord
Cie Niya
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00
Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.
Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.
Fontaine-au-Bois Fontaine-au-Bois Fontaine-au-Bois 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fontaineaubois.fr/ »}]
Danse Hip hop et Piano
Homardpayette