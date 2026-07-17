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Danse & Toile, Remparts 59530 Le Quesnoy, Le Quesnoy

dimanche 30 août 2026 · Remparts 59530 Le Quesnoy · Le Quesnoy

Danse & Toile, Remparts 59530 Le Quesnoy, Le Quesnoy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Remparts 59530 Le Quesnoy
Adresse
59530 Le Quesnoy
Ville
59530 Le Quesnoy
Département
Nord
Tarif
Cie Niya

Danse & Toile Dimanche 30 août, 15h00 Remparts 59530 Le Quesnoy Nord

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T15:30:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.
Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

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Danse Hip hop et Piano

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