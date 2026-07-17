Danse & Toile, Remparts 59530 Le Quesnoy, Le Quesnoy

Informations pratiques

Danse & Toile Dimanche 30 août, 15h00 Remparts 59530 Le Quesnoy Nord

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T15:30:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.

Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

Remparts 59530 Le Quesnoy 59530 Le Quesnoy Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lequesnoy.fr/les-evenements-du-quesnoy/ »}]

Danse Hip hop et Piano

Homardpayette