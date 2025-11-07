Danse Travaux publics de Yasmine Hugonnet Mille Plateaux, CCN La Rochelle La Rochelle

Danse Travaux publics de Yasmine Hugonnet Mille Plateaux, CCN La Rochelle La Rochelle vendredi 7 novembre 2025.

Danse Travaux publics de Yasmine Hugonnet

Mille Plateaux, CCN La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Our times est la future création de la danseuse et chorégraphe suisse Yasmine Hugonnet.

Mille Plateaux, CCN La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

English : Dance Travaux publics de Yasmine Hugonnet

Our times is the next creation by Swiss dancer and choreographer Yasmine Hugonnet.

German : Tanz Travaux publics de Yasmine Hugonnet

Our times ist die zukünftige Kreation der Schweizer Tänzerin und Choreographin Yasmine Hugonnet.

Italiano :

Our times è la prossima creazione della ballerina e coreografa svizzera Yasmine Hugonnet.

Espanol : Danza Travaux publics de Yasmine Hugonnet

Our times es la próxima creación de la bailarina y coreógrafa suiza Yasmine Hugonnet.

