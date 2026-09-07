Danse : Un Casse-Noisette – Jean-Claude Gallotta / Théâtre Maurice Novarina Théâtre Maurice Novarina – Galerie de l’Etrave Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Thonon-les-Bains

Danse : Un Casse-Noisette – Jean-Claude Gallotta / Théâtre Maurice Novarina

Théâtre Maurice Novarina – Galerie de l’Etrave 4 bis avenue d’Evian Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif réduit

– de 25 ans, dem. d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-18

En s’inspirant du ballet Casse-Noisette et de la musique de Tchaïkovski, Jean-Claude Gallotta imagine une humanité retrouvée, « comme un jour de fête, celui de tous les rêves, de toutes les libertés. »

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Théâtre Maurice Novarina – Galerie de l’Etrave 4 bis avenue d’Evian Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 04 41 maison-des-arts@mal-thonon.org

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English : Danse : Un Casse-Noisette – Jean-Claude Gallotta / Théâtre Maurice Novarina

Drawing inspiration from the ballet *The Nutcracker* and Tchaikovsky’s music, Jean-Claude Gallotta envisions a rediscovered humanity, “like a day of celebration—a day of all dreams, of all freedoms.” “

L’événement Danse : Un Casse-Noisette – Jean-Claude Gallotta / Théâtre Maurice Novarina Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL DESTINATION THONON