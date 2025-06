Danse verticale « Clairière Urbaine » Saint-Dié-des-Vosges 27 juillet 2025 18:00

Vosges

Danse verticale « Clairière Urbaine » Tour de la Liberté Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 18:00:00

fin : 2025-07-27 19:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Clairière Urbaine investit la Tour de la Liberté pour y faire dialoguer danse et sculpture, transformant l’architecture en terrain de jeu dans une reconstruction poétique renversante.Tout public

0 .

Tour de la Liberté

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Clairière Urbaine takes over the Tour de la Liberté to create a dialogue between dance and sculpture, transforming the architecture into a playground for a stunning poetic reconstruction.

German :

Clairière Urbaine besetzt den Freiheitsturm, um dort Tanz und Skulptur miteinander in Dialog treten zu lassen und verwandelt die Architektur in einen Spielplatz für eine umwerfende poetische Rekonstruktion.

Italiano :

La Clairière Urbaine si appropria della Tour de la Liberté per creare un dialogo tra danza e scultura, trasformando l’architettura in un campo da gioco per una straordinaria ricostruzione poetica.

Espanol :

Clairière Urbaine se apodera de la Tour de la Liberté para crear un diálogo entre danza y escultura, transformando la arquitectura en un terreno de juego para una impresionante reconstrucción poética.

L’événement Danse verticale « Clairière Urbaine » Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES