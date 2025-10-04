Danse verticale sur le Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat

Danse verticale sur le Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat samedi 4 octobre 2025.

Danse verticale sur le Château de Castelnau-Bretenoux

Castelnau Prudhomat Lot

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

Le Pays d’art et d’histoire et le Centre des Monuments Nationaux invitent la compagnie de danse verticale Retouramont pour une journée exceptionnelle autour du bourg de Castelnau et de son château.

Ateliers de hissage dans un baudrier et performances spectaculaires vont vous surprendre et sublimer les murs défensifs de ce site de façon poétique.

C’est une invitation à renouveler le regard porté sur cette architecture défensive et les paysages qui l’entourent, à travers une intervention artistique singulière.

Programme complet

https://www.castelnau-bretenoux.fr/agenda/danse-verticale-cie-retouramont

Billetterie en ligne

https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2228880337280402840&fbclid=IwY2xjawM4wm9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBTWlF2NVpvY1N4Smh2Ykx0AR7lFPVZiFS3SRIwu3xYzndxY8S1hFmo_SOZwH9BIrR_1-2qpHqhYKkB2X8TCA_aem_ELQB0opdHoB0p4ZD5m_kew

Site de la Compagnie Retouramont



Castelnau Prudhomat 46130 Lot Occitanie

English :

The Pays d’art et d’histoire and the Centre des Monuments Nationaux invite the Retouramont vertical dance company to spend an exceptional day around the village of Castelnau and its castle.

Workshops in harness hoisting and spectacular performances will surprise and sublimate the defensive walls of this site in a poetic way.

It’s an invitation to take a fresh look at this defensive architecture and the landscapes that surround it, through a unique artistic intervention.

Full program

https://www.castelnau-bretenoux.fr/agenda/danse-verticale-cie-retouramont

Online ticketing

https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2228880337280402840&fbclid=IwY2xjawM4wm9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBTWlF2NVpvY1N4Smh2Ykx0AR7lFPVZiFS3SRIwu3xYzndxY8S1hFmo_SOZwH9BIrR_1-2qpHqhYKkB2X8TCA_aem_ELQB0opdHoB0p4ZD5m_kew

Compagnie Retouramont website:

German :

Das Pays d’art et d’histoire und das Centre des Monuments Nationaux laden die Vertikaltanzgruppe Retouramont zu einem außergewöhnlichen Tag rund um die Ortschaft Castelnau und ihr Schloss ein.

Workshops zum Hochziehen in einem Klettergurt und spektakuläre Aufführungen werden Sie überraschen und die Verteidigungsmauern dieser Stätte auf poetische Weise sublimieren.

Es ist eine Einladung, den Blick auf diese Verteidigungsarchitektur und die sie umgebenden Landschaften durch eine einzigartige künstlerische Intervention zu erneuern.

Vollständiges Programm

https://www.castelnau-bretenoux.fr/agenda/danse-verticale-cie-retouramont

Online-Ticketing

https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2228880337280402840&fbclid=IwY2xjawM4wm9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBTWlF2NVpvY1N4Smh2Ykx0AR7lFPVZiFS3SRIwu3xYzndxY8S1hFmo_SOZwH9BIrR_1-2qpHqhYKkB2X8TCA_aem_ELQB0opdHoB0p4ZD5m_kew

Website der Compagnie Retouramont

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire e il Centre des Monuments Nationaux invitano la compagnia di danza verticale Retouramont a trascorrere una giornata eccezionale nei dintorni della città di Castelnau e del suo castello.

Laboratori di sollevamento delle imbracature e performance spettacolari vi sorprenderanno e valorizzeranno in modo poetico le mura difensive di questo sito.

È un invito a guardare con occhi nuovi questa architettura difensiva e i paesaggi che la circondano, attraverso un intervento artistico unico.

Programma completo:

https://www.castelnau-bretenoux.fr/agenda/danse-verticale-cie-retouramont

Biglietti online:

https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2228880337280402840&fbclid=IwY2xjawM4wm9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBTWlF2NVpvY1N4Smh2Ykx0AR7lFPVZiFS3SRIwu3xYzndxY8S1hFmo_SOZwH9BIrR_1-2qpHqhYKkB2X8TCA_aem_ELQB0opdHoB0p4ZD5m_kew

Sito web della Compagnie Retouramont:

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire y el Centre des Monuments Nationaux invitan a la compañía de danza vertical Retouramont a pasar una jornada excepcional en torno a la ciudad de Castelnau y su castillo.

Talleres de izado de arneses y actuaciones espectaculares le sorprenderán y realzarán de forma poética las murallas defensivas de este emplazamiento.

Es una invitación a contemplar de nuevo esta arquitectura defensiva y los paisajes que la rodean, a través de una intervención artística única.

Programa completo:

https://www.castelnau-bretenoux.fr/agenda/danse-verticale-cie-retouramont

Venta de entradas en línea:

https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2228880337280402840&fbclid=IwY2xjawM4wm9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBTWlF2NVpvY1N4Smh2Ykx0AR7lFPVZiFS3SRIwu3xYzndxY8S1hFmo_SOZwH9BIrR_1-2qpHqhYKkB2X8TCA_aem_ELQB0opdHoB0p4ZD5m_kew

Sitio web de la Compagnie Retouramont

L’événement Danse verticale sur le Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat a été mis à jour le 2025-09-18 par VD Pays Art & Histoire