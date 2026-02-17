Danse Via Katlehong Tamujuntu Pavillon Noir Aix-en-Provence

Danse Via Katlehong Tamujuntu

Mardi 7 avril 2026 de 20h à 21h10.

Mercredi 8 avril 2026 de 20h à 21h10. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-08 21:10:00

2026-04-07 2026-04-08

Vive les mélanges avec cette rencontre entre le Brésil et l’Afrique du Sud qui révèle les vibrations complices des danses urbaines et traditionnelles des deux pays. Paulo Azevedo tisse un dialogue avec la compagnie Via Katlehong, à travers les cultures.

L’étreinte, c’est s’attarder dans le corps de l’autre , nous dit Paulo Azevedo et c’est bien cette proximité joyeuse que tamUjUntU célèbre. Ce projet, né de la rencontre entre le chorégraphe brésilien et la compagnie sud-africaine Via Katlehong, explore les liens entre les danses des deux pays. Quelles soient urbaines ou traditionnelles, issues toutes deux des quartiers oubliés de Johannesbourg et Rio de Janeiro, elles font émerger un dialogue gestuel plein de vitalité. Fruit d’un travail d’improvisations et d’observation mutuelle des danseurs, cette création déborde d’énergie et révèle des dynamiques en osmose. Si tamUjUntU prend sa source dans l’expression tamo junto ( nous sommes ensemble ), elle engage à la solidarité et ouvre un terrain commun ou l’on peut trouver l’harmonie dans l’abandon et le partage. .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

Vive les mélanges is a meeting between Brazil and South Africa, revealing the complicit vibrations of urban and traditional dances from both countries. Paulo Azevedo weaves a dialogue across cultures with the Via Katlehong company.

