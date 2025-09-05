Danse / Vidéo Danses vagabondes Amiens

Danse / Vidéo Danses vagabondes Amiens mardi 17 mars 2026.

Danse / Vidéo Danses vagabondes

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 –

16

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Mardi 17 mars à 19h30

— Durée 1h05

— A partir de 12 ans

En reine de l’intensité lumineuse et de la vitesse hypnotique, la légendaire Louise Lecavalier est de retour au Safran !

Sa danse extrême, débordante d’énergie enflamme l’imaginaire. Les plus grands, de David Bowie à Franck Zappa, l’ont sollicitée pour des collaborations éclatantes.

Après le magnifique So Blue, Louise Lecavalier présente un nouveau solo impétueux Danses vagabondes. Dans cette œuvre solaire, l’inarrêtable chorégraphe vagabonde, animée d’un besoin irrépressible de liberté, signe une performance extatique et magnétique. Une insoumission viscérale.

Distribution

-Chorégraphie et interprétation Louise Lecavalier

-Assistante à la chorégraphie et répétitrice France Bruyère

En partenariat avec Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France, dans le cadre du festival Le Grand Bain. 16 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse / Vidéo Danses vagabondes Amiens a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS