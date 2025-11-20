Danse visite projection « Nous sommes nos montagnes » Centre du Patrimoine Arménien Valence

Danse visite projection « Nous sommes nos montagnes » Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 20 novembre 2025.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20 18:30:00

2025-11-20

Aux confins des montagnes du Caucase se trouve une région qui n’a cessé de se battre pour faire reconnaître son indépendance.

Cette rencontre propose la découverte de ce territoire en compagnie d’Arnaud Khayadjanian et à partir d’approches plurielles.

English :

On the edge of the Caucasus mountains lies a region that has never stopped fighting for its independence.

This meeting invites you to discover this territory in the company of Arnaud Khayadjanian, using a variety of approaches.

German :

Am Rande des Kaukasusgebirges liegt eine Region, die immer wieder für die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit gekämpft hat.

Dieses Treffen bietet eine Entdeckungsreise durch dieses Gebiet in Begleitung von Arnaud Khayadjanian und auf der Grundlage verschiedener Ansätze.

Italiano :

Ai margini delle montagne del Caucaso si trova una regione che non ha mai smesso di lottare per il riconoscimento della propria indipendenza.

Questo incontro vi invita a esplorare questo territorio in compagnia di Arnaud Khayadjanian, utilizzando diversi approcci.

Espanol :

Al borde de las montañas del Cáucaso se extiende una región que nunca ha dejado de luchar por el reconocimiento de su independencia.

Este encuentro le invita a explorar este territorio en compañía de Arnaud Khayadjanian, utilizando diversos enfoques.

