Danse Vol à l’Abbaye Salle Michel Vallery Montivilliers samedi 28 mars 2026.

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

Par les élèves de l’École de danse de la Maison des Arts

Un vol a lieu au sein de l’Abbaye, en pleine nuit, malgré le système d’alarme… À peine réouverte, l’Abbaye fait parler d’elle ! Une enquête se met en place pour retrouver le voleur.

À travers des chorégraphies énergiques, les danseuses se lancent à la poursuite du voleur. Le mystère les guide vers des lieux improbables et dans des atmosphères inquiétantes. Elles remontent peu à peu la piste. Parviendront-elles à relever ce défi ?

Tout public

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

