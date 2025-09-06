DANSE What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur Glisy

DANSE What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur

147 Rue d’en Haut Glisy Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 17:50:00

Date(s) :

2026-03-08

GROUPE FLUO

Danse

À PARTIR DE 12 ANS

What we talk about when we talk about…Est un voyage dans le pays de l’empathie. On y partage la réalité d’un adolescent adepte de skate. Il est devant nous sur scène 25 ans après. Il enchaîne des figures sur sa planche et déroule des récits, parfois personnels, d’autres sur sa génération, et sur la pratique du skate. Peu à peu, l’interprète de presque 40 ans matérialise sous nos yeux l’adolescent qu’il a été, qu’il est encore et la dose d’opiniâtreté qu’il faut avoir pour sans cesse recommencer après être tombé. C’est là le chemin de l’apprentissage du skateboard, de la construction de la personne, du devenir danseur, chemin sur lequel entre autre il croise Samuel Beckett et rater mieux .

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Benoit Canteteau | CRÉATION SONORE Nicolas Marsanne | DRAMATURGE Karel Vanhaesebrouck REGARD CHORÉGRAPHIQUE Lucie Collardeau | REGARD EXTÉRIEUR MISE EN SCÈNE David Rolland | CONSEIL ARTISTIQUE: Sidonie Rochon COPRODUCTION Centre Chorégraphique National de Nantes (44), L’ESTRAN Guidel (56), Théâtre MASSALIA Marseille (13), La Déferlante Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Le Carré d’argent Pontchâteau (44) | SOUTIENS Le DELTA espace culturel Provincial Namur (be), ONYX Saint-Herblain (44), Regionteater VÄST (Suède) | AVEC L’AIDE Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Pôle Européen de Production (PEP) des Pays de la Loire, Institut Français de Suède. Le Groupe FLUO est conventionné par L’Etat, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et soutenu au développement par la Ville de Nantes

Lien vidéo https://vimeo.com/1036967155

GROUPE FLUO

Danse

À PARTIR DE 12 ANS

What we talk about when we talk about…Est un voyage dans le pays de l’empathie. On y partage la réalité d’un adolescent adepte de skate. Il est devant nous sur scène 25 ans après. Il enchaîne des figures sur sa planche et déroule des récits, parfois personnels, d’autres sur sa génération, et sur la pratique du skate. Peu à peu, l’interprète de presque 40 ans matérialise sous nos yeux l’adolescent qu’il a été, qu’il est encore et la dose d’opiniâtreté qu’il faut avoir pour sans cesse recommencer après être tombé. C’est là le chemin de l’apprentissage du skateboard, de la construction de la personne, du devenir danseur, chemin sur lequel entre autre il croise Samuel Beckett et rater mieux .

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Benoit Canteteau | CRÉATION SONORE Nicolas Marsanne | DRAMATURGE Karel Vanhaesebrouck REGARD CHORÉGRAPHIQUE Lucie Collardeau | REGARD EXTÉRIEUR MISE EN SCÈNE David Rolland | CONSEIL ARTISTIQUE: Sidonie Rochon COPRODUCTION Centre Chorégraphique National de Nantes (44), L’ESTRAN Guidel (56), Théâtre MASSALIA Marseille (13), La Déferlante Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Le Carré d’argent Pontchâteau (44) | SOUTIENS Le DELTA espace culturel Provincial Namur (be), ONYX Saint-Herblain (44), Regionteater VÄST (Suède) | AVEC L’AIDE Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Pôle Européen de Production (PEP) des Pays de la Loire, Institut Français de Suède. Le Groupe FLUO est conventionné par L’Etat, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et soutenu au développement par la Ville de Nantes

Lien vidéo https://vimeo.com/1036967155 .

147 Rue d’en Haut Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

GROUPE FLUO

Dance

FROM AGE 12

What we talk about when we talk about is a journey into the land of empathy. We share the reality of a teenage skateboarder. He stands before us on stage 25 years later. He performs a series of tricks on his board and tells stories, some personal, others about his generation and the practice of skateboarding. Little by little, the almost 40-year-old performer materializes before our eyes the teenager he once was, the teenager he still is, and the stubbornness it takes to keep starting over after falling. This is the path he took to learn to skateboard, to build himself as a person, to become a dancer, a path on which, among other things, he came across Samuel Beckett and miss better .

DESIGN AND INTERPRETATION: Benoit Canteteau | SOUND CREATION: Nicolas Marsanne | DRAMAATURAGE: Karel Vanhaesebrouck CHOREOGRAPHIC OVERVIEW: Lucie Collardeau | EXTERNAL OVERVIEW STAGE MANAGEMENT: David Rolland | ARTISTIC ADVISOR: Sidonie Rochon COPRODUCTION Center Chorégraphique National de Nantes (44), L’ESTRAN Guidel (56), Théâtre MASSALIA Marseille (13), La Déferlante Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Le Carré d’argent Pontchâteau (44) | SUPPORT: Le DELTA espace culturel Provincial Namur (be), ONYX Saint-Herblain (44), Regionteater VÄST (Sweden) | WITH ASSISTANCE Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Pôle Européen de Production (PEP) des Pays de la Loire, Institut Français de Suède. Groupe FLUO is subsidized by L’Etat, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire and supported in its development by the City of Nantes

Video link: https://vimeo.com/1036967155

German :

FLUO-GRUPPE

Tanz

AB 12 JAHREN

What we talk about when we talk about?ist eine Reise in das Land der Empathie. Wir teilen die Realität eines skateboardfahrenden Teenagers. Er steht 25 Jahre später vor uns auf der Bühne. Er zeigt Tricks auf seinem Brett und erzählt Geschichten, die teils persönlich sind, teils von seiner Generation und dem Skateboarden handeln. Nach und nach materialisiert der fast 40-Jährige vor unseren Augen den Teenager, der er war und immer noch ist, und die Hartnäckigkeit, die man braucht, um nach einem Sturz immer wieder neu anzufangen. Auf diesem Weg trifft er unter anderem auf Samuel Beckett und besser versagen .

KONZEPTION UND INTERPRETATION Benoit Canteteau | TONKREATION Nicolas Marsanne | DRAMATURGE Karel Vanhaesebrouck CHOREGRAPHISCHE BEOBACHTUNG Lucie Collardeau | EXTERNE BEOBACHTUNG INSZENIERUNG David Rolland | KÜNSTLERISCHE BERATUNG Sidonie Rochon KOPRODUKTION Centre Chorégraphique National de Nantes (44), L’ESTRAN Guidel (56), Théâtre MASSALIA Marseille (13), La Déferlante Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Le Carré d’argent Pontchâteau (44) | FÖRDERUNGEN: Le DELTA espace culturel Provincial Namur (be), ONYX Saint-Herblain (44), Regionteater VÄST (Schweden) | MIT HILFE: Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Pôle Européen de Production (PEP) des Pays de la Loire, Institut Français de Suède. Die Gruppe FLUO hat einen Vertrag mit dem Staat, der Regionaldirektion für kulturelle Angelegenheiten (DRAC) der Pays de la Loire, und wird von der Stadt Nantes bei der Entwicklung unterstützt

Video-Link: https://vimeo.com/1036967155

Italiano :

GRUPPO FLUO

Danza

DA 12 ANNI

Quello di cui parliamo è un viaggio nella terra dell’empatia. Condividiamo la realtà di un adolescente che fa skateboard. 25 anni dopo è davanti a noi sul palco. Esegue una serie di trick sulla sua tavola e racconta storie, alcune personali, altre sulla sua generazione e sullo skateboarding. A poco a poco, il performer quasi quarantenne ci mostra l’adolescente che è stato, l’adolescente che è ancora, e la testardaggine che ci vuole per continuare a ricominciare dopo una caduta. Questo è il percorso che ha fatto per imparare a fare skateboard, per costruire se stesso come persona, per diventare un ballerino, un percorso in cui ha incontrato Samuel Beckett e miss better , tra le altre cose.

CONCEZIONE E INTERPRETAZIONE: Benoit Canteteau | CREAZIONE DEL SUONO: Nicolas Marsanne | DRAMAATURGE: Karel Vanhaesebrouck SORVEGLIANZA COREOGRAFICA: Lucie Collardeau | SORVEGLIANZA ESTERNA GESTIONE DELLA SCENA: David Rolland | CONSULENZA ARTISTICA: Sidonie Rochon COPRODUZIONE Centre Chorégraphique National de Nantes (44), L’ESTRAN Guidel (56), Théâtre MASSALIA Marseille (13), La Déferlante Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Le Carré d’argent Pontchâteau (44) | SUPPORTO: Le DELTA espace culturel Provincial Namur (be), ONYX Saint-Herblain (44), Regionteater VÄST (Sweden) | CON ASSISTENZA Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Pôle Européen de Production (PEP) des Pays de la Loire, Institut Français de Suède. Il Groupe FLUO è sovvenzionato dal Dipartimento Regionale degli Affari Culturali dei Pays de la Loire (DRAC) e riceve un sostegno allo sviluppo dalla Città di Nantes

Link video: https://vimeo.com/1036967155

Espanol :

GRUPO FLUO

Danza

A PARTIR DE 12 AÑOS

Hablamos de un viaje al país de la empatía. Compartimos la realidad de un skater adolescente. Se presenta ante nosotros en el escenario 25 años después. Hace una serie de trucos sobre su tabla y nos cuenta historias, algunas personales, otras sobre su generación y el monopatín. Poco a poco, este artista de casi 40 años nos muestra al adolescente que fue, al que sigue siendo y la obstinación que hace falta para volver a empezar después de caerse. Este es el camino que recorrió para aprender a montar en monopatín, para construirse como persona, para convertirse en bailarín, un camino en el que se encontró con Samuel Beckett y con echar de menos algo mejor , entre otras cosas.

CONCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN: Benoit Canteteau | CREACIÓN SONORA: Nicolas Marsanne | DRAMAATURGIA: Karel Vanhaesebrouck VISIÓN COREOGRÁFICA: Lucie Collardeau | VISIÓN EXTERNA DIRECCIÓN DE ESCENA: David Rolland | ASESORAMIENTO ARTÍSTICO: Sidonie Rochon COPRODUCCIÓN Centre Chorégraphique National de Nantes (44), L’ESTRAN Guidel (56), Théâtre MASSALIA Marseille (13), La Déferlante Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Le Carré d’argent Pontchâteau (44) | APOYO: Le DELTA espace culturel Provincial Namur (be), ONYX Saint-Herblain (44), Regionteater VÄST (Suecia) | CON ASISTENCIA Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Pôle Européen de Production (PEP) des Pays de la Loire, Institut Français de Suède. Groupe FLUO está subvencionado por la Dirección Regional de Asuntos Culturales de los Países del Loira (DRAC) y recibe ayuda al desarrollo del Ayuntamiento de Nantes

Enlace de vídeo: https://vimeo.com/1036967155

L’événement DANSE What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur Glisy a été mis à jour le 2025-09-06 par OT D’AMIENS