Danse Zak Rythmik Cour d'école Jacques Prevert Saint-Dié-des-Vosges 18 juillet 2025 15:00

Vosges

Danse Zak Rythmik Cour d'école Jacques Prevert 6, rue René Fonck Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : Gratuit

0

Gratuit

Date : 2025-07-18

Début : Vendredi 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-07-18 16:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Zak Rytmik réunit cinq danseurs dans un jeu rythmé de corps, voix et percussions, pour un moment joyeux où danse devient langage universel.

Représentation également à 19h place de la Gare à Celles sur Plaine.Tout public

0 .

Cour d’école Jacques Prevert 6, rue René Fonck

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Zak Rytmik brings together five dancers in a rhythmic interplay of body, voice and percussion, for a joyous moment in which dance becomes a universal language.

Also at 7pm, Place de la Gare, Celles sur Plaine.

German :

Zak Rytmik vereint fünf Tänzer in einem rhythmischen Spiel von Körpern, Stimmen und Perkussion, für einen fröhlichen Moment, in dem Tanz zur universellen Sprache wird.

Aufführung auch um 19 Uhr auf dem Place de la Gare in Celles sur Plaine.

Italiano :

Zak Rytmik riunisce cinque danzatori in un gioco ritmico di corpo, voce e percussioni, per un momento gioioso in cui la danza diventa un linguaggio universale.

Sempre alle 19.00, Place de la Gare, Celles sur Plaine.

Espanol :

Zak Rytmik reúne a cinco bailarines en un rítmico juego de cuerpo, voz y percusión, en un momento de alegría en el que la danza se convierte en un lenguaje universal.

También a las 19.00 h, Place de la Gare, Celles sur Plaine.

