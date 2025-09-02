Danse Zone Rue Louis Massignon Trégueux

Danse Zone Rue Louis Massignon Trégueux vendredi 6 mars 2026.

Danse Zone

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 19:40:00

Date(s) :

2026-03-06

Paysage dansé pour trois corps et du papier

Dans un univers onirique, ZONE explore la trajectoire d’une vie humaine, en parallèle avec celle de notre monde. À travers des costumes en papier journal recyclé, trois personnages évoluent dans un espace où c’est la zone , où tout semble se dérégler. Ils créent et transforment un univers en perpétuel bouleversement, qui nous renvoie à nos propres actions, aux

traces que nous y laissons. ZONE devient alors un miroir de nos sociétés, de leurs couches visibles et invisibles. Un langage esthétique fantasmagorique, où les paysages naissent et les figures surgissent comme autant de visions éphémères, pour interroger nos milieux de vie, nos origines et notre devenir.

Une cosmogonie contemporaine portée par la chorégraphe costarmoricaine Sylvie Le Quéré, déjà accueillie chez Robert pour Zool, pièce solo créée en 2015 en prélude de ce nouveau spectacle.

Tout public. .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse Zone Trégueux a été mis à jour le 2025-09-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme