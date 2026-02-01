Danser, chanter, c’est sympa ! Salle des fêtes Dozulé
Danser, chanter, c’est sympa ! Salle des fêtes Dozulé dimanche 22 février 2026.
Salle des fêtes 2 Avenue Georges Landry Dozulé Calvados
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 18:30:00
2026-02-22
Sophie Gouby vous propose une parenthèse musicale et dansante pour passer un après-midi plein d’énergie !
Salle des fêtes 2 Avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie +33 6 88 78 84 25
English : Danser, chanter, c’est sympa !
Sophie Gouby offers you a musical and dance interlude for an afternoon full of energy!
