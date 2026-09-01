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AGENDA · Plougasnou

Danser dans la nature automne Plougasnou

vendredi 18 septembre 2026 · Plougasnou

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Danser dans la nature automne

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Danser dans la nature pour accueillir l’automne
Danse extatique dans les bois à Plougasnou. Marche consciente, éveil corporel, danse libre et intuitive, relaxation guidée, collation. Pas besoin de savoir danser, danse libre sans chorégraphie pour remettre le corps en mouvement et libérer les tensions physiques et mentales.   .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 79 74 88 29 

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English :

L’événement Danser dans la nature automne Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX

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