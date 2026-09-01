Danser dans la nature automne Plougasnou
vendredi 18 septembre 2026 · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Danser dans la nature automne
Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Danser dans la nature pour accueillir l’automne
Danse extatique dans les bois à Plougasnou. Marche consciente, éveil corporel, danse libre et intuitive, relaxation guidée, collation. Pas besoin de savoir danser, danse libre sans chorégraphie pour remettre le corps en mouvement et libérer les tensions physiques et mentales. .
Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 79 74 88 29
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English :
L’événement Danser dans la nature automne Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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