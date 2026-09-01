Informations pratiques

Plougasnou

Danser dans la nature automne

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Danser dans la nature pour accueillir l’automne

Danse extatique dans les bois à Plougasnou. Marche consciente, éveil corporel, danse libre et intuitive, relaxation guidée, collation. Pas besoin de savoir danser, danse libre sans chorégraphie pour remettre le corps en mouvement et libérer les tensions physiques et mentales. .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 79 74 88 29

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English :

L’événement Danser dans la nature automne Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX