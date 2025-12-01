DANSER ENCORE … Théâtre du Rond Point Valréas
DANSER ENCORE … Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 12 décembre 2025.
DANSER ENCORE …
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 20:55:00
2025-12-12
Danser Encore… est une aventure sensible et intimiste, un voyage où l’amour filial et l’oubli s’entremêlent avec tendresse et poésie.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
English :
Danser Encore… is a sensitive, intimate adventure, a journey where filial love and oblivion intertwine with tenderness and poetry.
German :
Danser Encore… ist ein sensibles und intimes Abenteuer, eine Reise, auf der sich kindliche Liebe und Vergessen mit Zärtlichkeit und Poesie verflechten.
Italiano :
Danser Encore… è un’avventura sensibile e intima, un viaggio in cui amore filiale e oblio si intrecciano con tenerezza e poesia.
Espanol :
Danser Encore… es una aventura sensible e íntima, un viaje donde el amor filial y el olvido se entrelazan con la ternura y la poesía.
