Danser ensemble à Grange-aux-Belles : un atelier en mouvement et en partage Club seniors Grange aux Belles Paris

Danser ensemble à Grange-aux-Belles : un atelier en mouvement et en partage Club seniors Grange aux Belles Paris jeudi 9 octobre 2025.

Cet atelier propose un moment de convivialité et de créativité à travers des mouvements dansés accessibles à toutes et tous.

L’objectif : partager une expérience collective, renforcer les liens entre générations et redonner vie à l’espace public par le corps et le mouvement.

La rencontre se clôturera autour d’un goûter convivial au club Vellefaux, pour prolonger les échanges et célébrer ensemble la richesse du vivre-ensemble dans le quartier.

En partenariat avec l’association Frichti Concept, un atelier de danse en plein air réunit seniors et habitant·es du quartier Grange-aux-Belles (GAB). Une rencontre festive et intergénérationnelle, organisée dans le cadre du projet « Réinvestissons la GAB ! » et de la Semaine Bleue.l.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Inscriptions auprès du club La Grange aux Belles

Tél. 01 44 84 91 34

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T18:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T15:30:00+02:00

Club seniors Grange aux Belles 11, rue Boy Zelenski 75010 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris