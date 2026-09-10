Informations pratiques

Danser ensemble, Alice Davazoglou – Cie À Ciel ouvert Triangle, cité de la danse Rennes 17 et 18 novembre Ille-et-Vilaine

Dans ce projet, Alice Davazoglou a décidé d’inverser les rôles : c’est elle, la danseuse et chorégraphe porteuse de handicap qui fait danser des chorégraphes-interprètes valides.

**Dans ce projet tressé de rencontres, Alice Davazoglou a décidé d’inverser les rôles : c’est elle, la danseuse et chorégraphe porteuse de handicap qui fait danser des chorégraphes-interprètes valides.**

Au plateau, cinq duos rassemblant des figures majeures de différentes générations et esthétiques : Béatrice Massin, Gaëlle Bourges, Bruce Chiefare et bien d’autres. Tous·tes mettent en mouvement son désir de « danser ensemble » déjà présent dans son livre Je suis Alice Davazoglou / Je suis trisomique normale mais ordinaire. L’écrivaine, chorégraphe, interprète et pédagogue, vient ici nous toucher droit au cœur. Bouleversant !

Le Triangle X Festival TNB

++ Découvrez l’exposition des dessins d’Alice Davazoglou dans le hall du Triangle, du lundi 02 au samedi 28 novembre

[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/ca-s-expose-danser-ensemble](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/ca-s-expose-danser-ensemble)

++ SAS autour de « Danser ensemble », le mardi 17 novembre à 20h, avec Nathalie Salmon

[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/le-sas-autour-de-danser-ensemble](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/le-sas-autour-de-danser-ensemble)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-18T20:00:00.000+01:00

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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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