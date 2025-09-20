Danser et chanter sur les rythmes cajuns Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

samedi 17 octobre 2026 · Place du Champ de Foire · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Danser et chanter sur les rythmes cajuns

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez chanter et taper du pied sur les rythmes cajuns à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard, à l’occasion d’un concert-dansant avec le groupe Cajun Experience organisé par l’association Bellou Patrimoine au profit de la restauration de l’église Saint-Paterne de Bellou-sur-Huisne.

Les musiciens vous transportent en Louisiane avec leur musique festive et colorée, qui se chante, qui se danse, qui s’écoute et qui se tape du pied au son du violon, de la guitare ou encore de drôles d’instruments comme le mélodéon et le frottoir.

Pratique ouverture des portes et de la buvette à partir de 19h45.

Concert à 20h30. Entrée: 15€, gratuit jusqu’à 16 ans. .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : Danser et chanter sur les rythmes cajuns

L’événement Danser et chanter sur les rythmes cajuns Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche