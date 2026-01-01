Danser la musique, jouer la Danse Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Sous l’impulsion de Johanne FAVRE-ENGEL, professeur de flûte baroque et flûte traversière au conservatoire Nadia et Lili Boulanger, ce projet invite les élèves à explorer les liens profonds entre le geste musical et le mouvement dansé. À travers des pièces mêlant danse de caractère, et instruments , les interprètes donnent corps à une partition où chaque note devient mouvement, et chaque pas, musique.

Cette rencontre entre les arts vise à enrichir la perception des élèves, à stimuler leur créativité et à offrir au public une performance immersive, où les disciplines dialoguent et se répondent dans une harmonie singulière.



Quand la danse et la musique se rencontrent, les frontières s’effacent pour laisser place à une création vivante et sensible.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



