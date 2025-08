Danser les statues Chassant

Danser les statues Chassant samedi 6 septembre 2025.

Danser les statues

Chassant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

La Villa Charpentier propose de faire danser les statues avec la Compagnie « Vol d’aigrettes » le samedi 6 septembre 2025.

Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 46 61 14 villacharpentier@villacharpentier.fr

English :

Villa Charpentier invites you to dance the statues with Compagnie « Vol d’aigrettes » on Saturday, September 6, 2025.

German :

Die Villa Charpentier schlägt vor, die Statuen mit der Compagnie « Vol d’aigrettes » am Samstag, den 6. September 2025, tanzen zu lassen.

Italiano :

La Villa Charpentier si offre di far danzare le statue con la compagnia « Vol d’aigrettes » sabato 6 settembre 2025.

Espanol :

La Villa Charpentier propone hacer bailar a las estatuas con la compañía « Vol d’aigrettes » el sábado 6 de septiembre de 2025.

