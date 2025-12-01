Danser Pierre Rameau Studio MayB – micadanses Paris

Les musiques de cette présentation dansée par

des professionnels de danse baroque, réunis par la Fédération des Professionnels

en Danse Ancienne à Micadanses, seront interprétées par des

élèves des classes de violon, violoncelle et hautbois baroques.

Présentation de répertoire de danse baroque lié à Pierre Rameau, dans le cadre du colloque qui lui est consacré à la Bibliothèque La Grange Fleuret les 11 et 12 décembre

Le samedi 13 décembre 2025

de 13h30 à 15h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-12-13T13:30:00+02:00_2025-12-13T15:30:00+02:00

Studio MayB – micadanses 20 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

