Danser Pierre Rameau Studio MayB – micadanses Paris samedi 13 décembre 2025.
Les musiques de cette présentation dansée par
des professionnels de danse baroque, réunis par la Fédération des Professionnels
en Danse Ancienne à Micadanses, seront interprétées par des
élèves des classes de violon, violoncelle et hautbois baroques.
Présentation de répertoire de danse baroque lié à Pierre Rameau, dans le cadre du colloque qui lui est consacré à la Bibliothèque La Grange Fleuret les 11 et 12 décembre
Le samedi 13 décembre 2025
de 13h30 à 15h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Studio MayB – micadanses 20 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris
