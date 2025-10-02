Danser sa vie – Seule en scène de Gaëlle Piton Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Danser sa vie – Seule en scène de Gaëlle Piton Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 19:30 – 22:00

Gratuit : non 25 € 25 € Billetterie: helloasso.com/associations/les-rendez-vous-inspirants/evenements/les-rdv-inspirants-reservation Adulte

Une expérience immersive, joyeuse et profonde “Danser sa vie” est un seule-en-scène poétique et vibrant, porté par Gaëlle Piton, une femme aux multiples visages : artiste, sophrologue, chanteuse, danseuse. Elle fait dialoguer les langages du corps et de l’âme, et nous offre en partage le récit sensible de son chemin d’émancipation.C’est une traversée vivante, charnelle et inspirante, où la scène devient un lieu d’incarnation, de réconciliation, de transmission. Un espace de vérité, où la vulnérabilité devient force. Sur scène, Gaëlle ne joue pas un rôle : elle livre son histoire, sans détour. Celle d’une enfant hypersensible, longtemps coupée d’elle-même. Celle d’une danseuse empêchée, muselée par les injonctions. Mais aussi celle d’une femme debout, qui a retrouvé son axe, sa voix, son souffle — et qui ose, aujourd’hui, danser sa vie, librement.Par la parole, le chant, le geste, le souffle, “Danser sa vie” vient toucher l’intime. Ce n’est pas un spectacle à “regarder”, mais une expérience à vivre. Le public ressent, traverse, se reconnaît. Il ne s’agit pas d’une démonstration technique : il s’agit de rencontre, d’humanité, de vérité. Ce moment de scène est immersif, parce qu’il engage tous les sens. Il est joyeux, parce qu’il célèbre la vie, même dans ses chaos. Il est profond, parce qu’il met en lumière ce qui fut longtemps tu. “Danser sa vie”, c’est une invitation à oser être soi, pleinement. Un espace sensible, lumineux, où chacun peut puiser de la force, de la joie, de l’élan — pour danser sa propre existence. Gaëlle Piton est sophrologue, coach spécialisée dans l’accompagnement d’artistes. Elle est l’autrice de 6 ouvrages de développement personnel. Artiste également, Gaëlle aime innover. Elle a crée la méthode Danser sa vie® et anime le podcast du même nom. C’est la pionnière en France des slow visites au Musée (mêlant art, méditation et sophrologie).

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr 0671160457 https://www.helloasso.com/associations/les-rendez-vous-inspirants/evenements/les-rdv-inspirants-reservation