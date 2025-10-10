Danser sur la musique de Fairuz Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Danser sur la musique de Fairuz Pôle associatif Désiré Colombe Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 19:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Vous pouvez réserver votre place en envoyant un message à almasriyadanse@gmail.com ou au 06.58.65.18.26. Adulte, Tout public

En vous laissant guider par Ines, découvrez et dansez le répertoire de celle que l’on nomme « La turquoise du Liban ». Pas de chorégraphie à apprendre, ces temps de danse est ouvert à tout le monde.Prix libreRDV dans la salle de danse Cayeux au 3è étage

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0658651826 http://www.almasriyadanse.com