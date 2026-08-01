DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES Capestang
mardi 25 août 2026 · Capestang
Informations pratiques
Capestang
DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-25
Festival de danses, stages et ateliers
Festival de danses, stages et ateliers DANSERUNA # 9
Festival de Rencontre entre les Danses Folk-Tango-Contact-Improvisation
Ouvert à tous Expo Photo dans le Porche du chateau
Bal populaire sur la place du village Vendredi 28 à 18h30. .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 51 23
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English : DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES
Dance Festival, Classes, and Workshops
L’événement DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES Capestang a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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