UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Capestang

DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES Capestang

mardi 25 août 2026 · Capestang

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
34310 Capestang
Département
Hérault
Tarif

Capestang

DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-25

Festival de danses, stages et ateliers
Festival de danses, stages et ateliers DANSERUNA # 9
Festival de Rencontre entre les Danses Folk-Tango-Contact-Improvisation

Ouvert à tous Expo Photo dans le Porche du chateau

Bal populaire sur la place du village Vendredi 28 à 18h30.   .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 51 23 

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English : DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES

Dance Festival, Classes, and Workshops

L’événement DANSERUNA FESTIVAL DE DANSES Capestang a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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