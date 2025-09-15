Danses à deux ou en solo – Association St-Médard de Doulon ASC Saint Médard de Doulon Nantes

Danses à deux ou en solo – Association St-Médard de Doulon ASC Saint Médard de Doulon Nantes lundi 15 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-15 18:30 – 21:45

Gratuit : non Senior, Adulte

18h30 – Danses en lignes en solo, tous niveaux 19h20 – Toutes danses à deux, niveau débutant 20h10 – Danses latines à deux, niveau intermédiaire 21h00 – Rock et swing à deux, niveau intermédiaire Pour les adultes et seniors. Tous les lundis soirs, sauf vacances scolaires, de 18h30 à 21h45

ASC Saint Médard de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

0643827046 https://www.saintmedard-nantes.fr/danse.html