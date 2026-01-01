Danses au château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Initiation aux danses anciennes & interludes musicaux par la troupe l’Archanteur. Petite restauration sur place. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danses au château

L’événement Danses au château Brélès a été mis à jour le 2026-01-12 par OT IROISE BRETAGNE