Danses au château Brélès
Danses au château Brélès dimanche 25 janvier 2026.
Danses au château
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif :
Date :
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Initiation aux danses anciennes & interludes musicaux par la troupe l’Archanteur. Petite restauration sur place. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
English : Danses au château
