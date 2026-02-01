Danses au château Brélès

Danses au château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Initiation aux danses médiévales au château de Kergroadez.

La troupe de l’Archanteur vous invite à remonter le temps !

Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis pour vous immerger dans l’univers de la musique et de la danse médiévale.

Enfants, venez déguisés !

Chevaliers, princesses, fées ou troubadours… c’est encore plus drôle.

On vous attend nombreux pour danser, rire et voyager au Moyen Âge. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

