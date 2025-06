Danses au Miroir, Rock et Swing Quartier de l’île Martigues 5 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Danses au Miroir, Rock et Swing Du 05/07 au 30/08/2025 le samedi de 20h à 23h30.

Dates supplémentaires les 10/07 et 14/08. Quartier de l’île Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Tous les samedis soirs, venez danser sur la Place de la Libération au coeur du quartier de l’Ile. La musique rock est à l’honneur !Amoureux

Rock, Swing, Hindi Hop, Boogie ou encore Jive.

La piste de danse s’offre à vous ! Y participer n’est pas une obligation, beaucoup de spectateurs s’installent aux terrasses des bars et restaurants pour admirer le spectacle.

Une ambiance que vous ne pourrez vivre qu’à Martigues !



Cette année, vous aurez le droit à deux dates supplémentaires les jeudis 10 juillet et 14 août 2025. .

Quartier de l’île Place de la Libération

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Every Saturday evening, come dance on the Place de la Libération in the heart of the Ile district. Rock music is in the spotlight!

German :

Tanzen Sie jeden Samstagabend auf der Place de la Libération im Herzen des Ile-Viertels. Rockmusik steht im Rampenlicht!

Italiano :

Ogni sabato sera, venite a ballare in Place de la Libération, nel cuore del quartiere dell’Ile. La musica rock è al centro della scena!

Espanol :

Todos los sábados por la noche, venga a bailar a la plaza de la Liberación, en el corazón del barrio de Ile. ¡La música rock está en el centro de atención!

L’événement Danses au Miroir, Rock et Swing Martigues a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Martigues