Danses au miroir Salsa Du 01/07 au 26/08/2025 le mardi de 20h à 23h30. Place de la Libération Martigues

Début : Mardi 2025-07-01 20:00:00

fin : 2025-08-26 23:30:00

2025-07-01

Tous les mardis soirs de l’été la place centrale de l’Ile, typique quartier aux allures de Venise Provençale, se colore et résonne aux sons des rythmes endiablés de la salsa.Amoureux

Bachata, kizomba viennent compléter la recette de cette soirée sauce populaire !

Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter la musique. .

Place de la Libération

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Every Tuesday evening in the summer, the central square of the island, a typical Venetian Provençal neighborhood, is colored and resonates with the sounds of the salsa rhythms.

German :

Im Sommer ist der zentrale Platz der Insel, ein typisch venezianisch-provenzalisches Viertel, jeden Dienstagabend bunt und mit den Klängen der Salsa-Rhythmen bespielt.

Italiano :

Ogni martedì sera d’estate, la piazza centrale dell’isola, tipico quartiere provenzale di Venezia, si colora e risuona dei ritmi frenetici della salsa.

Espanol :

Todos los martes por la noche en el verano, la plaza central de la isla, un típico barrio provenzal veneciano, está coloreada y resuena con los sonidos de los ritmos de salsa.

