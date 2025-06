Danses au Miroir, toutes danses Martigues 3 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Danses au Miroir, toutes danses Du 03/07 au 28/08/2025 le jeudi de 20h à 23h30.

sauf les 10/07 et 14/08. Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-03

Au programme rock, boogies, lindy-hop, swing. Autour des terrasses, bar et restaurants dans un lieu magique qui jouxte le miroir aux oiseaux la place de la Libération, sur une piste en résine idéale pour les danseurs.Amoureux

Quelques morceaux de musiques latines vous seront également proposés.

Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter la musique. .

Place de la Libération

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

On the program: rock, boogies, lindy-hop, swing. Around the terraces, bar and restaurants in a magical place that adjoins « le Mirroir aux Oiseaux » (the bird mirror): Place de la Libération, on a resin track ideal for dancers.

German :

Auf dem Programm: Rock, Boogies, Lindy-Hop, Swing. um die Terrassen, Bars und Restaurants an einem magischen Ort, der an den « Miroir aux Oiseaux » (Vogelspiegel angrenzt): Place de la Libération, auf einem Harzweg, ideal für Tänzer.

Italiano :

In programma: rock, boogie, lindy-hop e swing. In giro per terrazze, bar e ristoranti in un luogo magico accanto allo Specchio degli Uccelli: la Place de la Libération, su una pista da ballo in resina ideale per i ballerini.

Espanol :

En el programa: rock, boogies, lindy-hop, swing. Alrededor de las terrazas, bares y restaurantes en un lugar mágico que linda con el « Miroir aux Oiseaux » (espejo de pájaros): Place de la Libération, en una pista de resina ideal para bailarines.

