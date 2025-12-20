Danses berrrichonnes

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Comptoir Local® et l’association Chants et Danses du Berry vous invitent à venir découvrir nos célèbres danses berrichonnes et à vous laisser emporter par le rythme !

Venez apprendre la célèbre bourrée, le branle et d’autres danses typiques de notre région, dans une ambiance conviviale et festive. Que vous soyez seul, en couple ou en famille, petits et grands pourront se laisser emporter par le rythme entraînant et les pas sautillants du Berry.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire venez simplement avec votre bonne humeur et des chaussures confortables. Une occasion unique de s’immerger dans le patrimoine culturel berrichon et de partager un moment de convivialité autour de la musique et de la danse traditionnelles. 8 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

The Comptoir Local® and the Chants et Danses du Berry association invite you to come and discover our famous Berry dances, and get carried away by the rhythm!

L’événement Danses berrrichonnes Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme