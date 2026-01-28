Danses Country stages, bal et restauration rue du château Jonzac

Danses Country stages, bal et restauration

rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Le groupe téléthon de Jonzac organise une journée danses Country. Dès 14h00, suivez le stage de country et de new line puis danser à partir de 15h30 lors du bal jusque 19h00.

.

rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 31 31 renseignements@telethonjonzac.fr

English :

The Jonzac telethon group is organizing a day of country dancing. From 2:00 pm, take part in the country and new line workshops, then dance from 3:30 pm to 7:00 pm.

L’événement Danses Country stages, bal et restauration Jonzac a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge