Danses dans les salles du musée Musée de la Chartreuse Douai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:45:00

Samedi 20 septembre :

À 15h : Improvisations de danse contemporaine avec les élèves du Conservatoire de Douai (durée : 15 minutes)

Dimanche 21 septembre :

À 14h30 et à 16h15 : Battle de Breakdance avec l’association ZOUZOU ART, votez pour votre coup de coeur ! (durée : 20 à 30 minutes)

À 15h45 : EVI’DANSE, école de danse de Douai : performance de cabaret, danse contemporaine et hip-hop (durée 30 minutes)

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

@Ville de Douai