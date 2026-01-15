Danses d’Aragon: Jotas, xotis, danses de bâtons Ciutat Pau

Danses d’Aragon: Jotas, xotis, danses de bâtons

Ciutat 5-7 rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Atelier de pratique de danses aragonaises

Par Jesús Rubio et Olga León.

Cet atelier s’adresse à un public de tout niveau, de toute esthétique

Pratique de danses aragonaises le plaisir de découvrir ou/et de perfectionner différentes Jotas aragonaises dansées sur la place, Xotis et Danses de bâtons. Ce sont des danses collectives ou en couple, sur des chorégraphies et musiques traditionnelles et aussi de création !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et à vous inscrire !

En partenariat avec le Centre Chorégraphique James Carlès de Toulouse et avec la Ciutat, projet soutenu par le conseil départemental 64. .

+33 6 45 29 40 37 amistanca@free.fr

