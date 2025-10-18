DANSES DE CHAMBRES Espace culturel Armorica Plouguerneau
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2025-10-18 21:20:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le spectacle de Lucie Lintanf explore la relation intime et
collective à la danse, en s’inspirant de récits de personnes
ayant dansé seules chez elles. Avec quatre interprètes issus
de divers horizons artistiques, la chorégraphe interroge
la peur de danser en public et le regard porté sur le corps
dansant. À travers des histoires personnelles, Danses de
chambres questionne les normes de la danse et invite
chacun à s’en affranchir.
Savet eo ar pezh-c’hoari-mañ diwar gomzoù tud hag a zo
bet o tañsal o-unan en o c’hêr. Gwelet e vo pevar den o
koroll. Hag aon o deus da zañsal dirak ar re all, petra a
lavaro an dud, diwar-benn o c’horf ? .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
