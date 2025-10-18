DANSES DE CHAMBRES Espace culturel Armorica Plouguerneau

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-18 21:20:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le spectacle de Lucie Lintanf explore la relation intime et

collective à la danse, en s’inspirant de récits de personnes

ayant dansé seules chez elles. Avec quatre interprètes issus

de divers horizons artistiques, la chorégraphe interroge

la peur de danser en public et le regard porté sur le corps

dansant. À travers des histoires personnelles, Danses de

chambres questionne les normes de la danse et invite

chacun à s’en affranchir.

Savet eo ar pezh-c’hoari-mañ diwar gomzoù tud hag a zo

bet o tañsal o-unan en o c’hêr. Gwelet e vo pevar den o

koroll. Hag aon o deus da zañsal dirak ar re all, petra a

lavaro an dud, diwar-benn o c’horf ? .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

