Danses de la Paix Universelle Bidarray vendredi 6 mars 2026.
Danses de la Paix Universelle
Bidarray Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Semer des graines d’amour et de paix !
Les danses de la paix universelles sont des danses en cercle où l’on chante des phrases sacrées issues des traditions spirituelles du monde entier, dans le but d’unir tout à chacun à la paix, la joie et l’unité. .
Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 86 30 31
English : Danses de la Paix Universelle
