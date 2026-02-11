Danses de la Paix Universelle

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Semer des graines d’amour et de paix !

Les danses de la paix universelles sont des danses en cercle où l’on chante des phrases sacrées issues des traditions spirituelles du monde entier, dans le but d’unir tout à chacun à la paix, la joie et l’unité. .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 86 30 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danses de la Paix Universelle

L’événement Danses de la Paix Universelle Bidarray a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Pays Basque