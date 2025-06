Danses d’Été Boulevard du 26éme RI Nancy 3 juillet 2025 07:00

Meurthe-et-Moselle

Danses d'Été Boulevard du 26éme RI Auditorium de la Pépinière Nancy

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Les après-midis, les associations 3et4, Cap Danse, Folk en Bœuf, Plaisir Tango et les Amis du Foyer René-II invitent ceux qui le souhaitent à la danse. Le CCN-Ballet de Lorraine se joint à la programmation avec deux ateliers d’initiation à la danse contemporaine animés par Joris Perez.

Ateliers du CCN 26 et 28 août à 17h30 Ballet de Lorraine ouverts à tous sans condition de niveau.Tout public

Boulevard du 26éme RI Auditorium de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage visits and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive in Nancy and its Metropolis.

In the afternoons, the associations 3et4, Cap Danse, Folk en B?uf, Plaisir Tango and Les Amis du Foyer René-II invite those who wish to do so to dance. The CCN-Ballet de Lorraine joins the program with two introductory workshops in contemporary dance led by Joris Perez.

CCN workshops August 26 and 28 at 5:30pm Ballet de Lorraine open to all, regardless of level.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

An den Nachmittagen laden die Vereine 3et4, Cap Danse, Folk en B?uf, Plaisir Tango und Les Amis du Foyer René-II alle, die Lust haben, zum Tanzen ein. Das CCN-Ballet de Lorraine beteiligt sich mit zwei Workshops zur Einführung in den zeitgenössischen Tanz unter der Leitung von Joris Perez an dem Programm.

Workshops des CCN 26. und 28. August um 17:30 Uhr Ballet de Lorraine offen für alle ohne Vorkenntnisse.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax nelle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Nel pomeriggio, le associazioni 3et4, Cap Danse, Folk en B?uf, Plaisir Tango e Les Amis du Foyer René-II invitano coloro che desiderano ballare a farlo. Il CCN-Ballet de Lorraine si unisce al programma con due workshop introduttivi alla danza contemporanea condotti da Joris Perez.

Laboratori del CCN 26 e 28 agosto alle 17.30 Ballet de Lorraine aperti a tutti, indipendentemente dal livello.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas al patrimonio y momentos de relax alrededor de las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Por las tardes, las asociaciones 3et4, Cap Danse, Folk en B?uf, Plaisir Tango y Les Amis du Foyer René-II invitan a bailar a quienes lo deseen. El CCN-Ballet de Lorraine se suma al programa con dos talleres de iniciación a la danza contemporánea dirigidos por Joris Perez.

Talleres del CCN 26 y 28 de agosto a las 17.30 h Ballet de Lorraine abierto a todos, independientemente del nivel.

